Уагадугу, , 14:06 — REGNUM Члены оппозиции в Буркина-Фасо намерены сплотиться вокруг любого единого претендента на пост президента, чтобы составить конкуренцию действующему президенту Року Каборе во втором туре ноябрьских выборов. Об этом передаёт информационное агентство AFP со ссылкой на соглашение оппозиции.

Журналисты отмечают, что во вторник, 18 августа, соглашение подписали восемь кандидатов в президенты и 22 представителя оппозиционных партий.

«Если два оппозиционных кандидата выйдут во второй тур, то их поддержат соответствующие партии», — говорится в соглашении.

Первый тур президентских выборов в Буркина-Фасо состоится 22 ноября.

Комментируя соглашение, лидер оппозиции Зефирин Диабре заявил, что соглашение является «историческим» и позволит «написать новую главу» в истории Буркина-Фасо.