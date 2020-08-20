Ташкент, , 13:49 — REGNUM Новым главой представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) стал Мунир Мамедзаде, сообщает 20 августа издание UzDaily.

Ранее он занимал должность заместителя главы представительства ЮНИСЕФ в Киргизии. Кроме того, Мамедзаде работал в офисах фонда в Азербайджане, Молдавии, Непале, а также в региональном офисе для стран Европы и Туркестана.

Мунир Мамедзаде закончил Московский государственный открытый университет. Кроме того, он имеет степень магистра по правам детей от Университета Фрибуг.