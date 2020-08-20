Джакарта, , 13:49 — REGNUM Министерство обороны Индонезии в 2021 году получит бюджетные ассигнования в размере 136 трлн рупий ($9,2 млрд), сообщает Detik.

Бюджет министерства обороны Индонезии будет направлен на улучшение благосостояния солдат. Помимо расходов на персонал, бюджет также будет использован на обслуживание и ремонт оборонной техники.

Кроме того, есть ряд проектов министерства обороны страны, которые была отложены с 2020 финансового года на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии подтвердили 1348 носителей SARS-CoV-2 среди индонезийских граждан за рубежом.

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