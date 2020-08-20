Варшава, , 13:53 — REGNUM Отставка министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича принята премьер-министром страны Матеушем Моравецким. Об этом 20 августа сообщил глава канцелярии премьера Михал Дворчик на своей странице в соцсети Twitter.

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«Премьер-министр Матеуш Моравецкий принял отставку министра Яцека Чапутовича и поблагодарил его за работу», — написал в своем сообщении Дворчик.

Также он сообщил, что новый глава МИД Польши будет в скором времени представлен вместе с новым министром здравоохранения.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подал прошение об отставке. Он занимал эту должность с января 2018 года.