Москва, , 13:23 — REGNUM Служба безопасности Украины пыталась выкрасть из России фигуранта дела о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 в небе над Донбассом, об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo, автором которого является военный корреспондент Семён Пегов.

«СБУ собиралось выкрасть в РФ одного из фигурантов дела по малазийскому боингу. Об этом нам стало известно от источников в силовых структурах», — говорится в сообщении.

Таким образом, пишет телеграм-канал, среди наиболее вероятных целей были «экс-начальник контрразведки ДНР Дубинский («Хмурый»), экс-министр обороны Игорь Гиркин (Стрелков), а также экс-премьер ДНР Александр Бородай».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ помешала Службе безопасности Украины похитить в РФ одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Непосредственно при попытке похищения задержаны семь граждан России. Координаторами спецоперации СБУ были граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, добавили в ФСБ.

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