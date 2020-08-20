Бишкек, , 13:18 — REGNUM «Эффективная реализация проводимых в стране реформ, в первую очередь, зависит от организации должной дисциплины в органах исполнительной власти», — заявил руководитель аппарата правительства Киргизии Таалайбек Темиралиев в ходе совещания со статс-секретарями министерств, госкомитетов и ведомств.

Глава аппарата отметил, что госорганы должны своевременно реагировать на опубликованную в СМИ критику со стороны граждан в адрес чиновников, и оперативно предоставлять по ним исчерпывающие ответы.

«Главам министерств и ведомств следует активизировать работу по информированию населения о результатах своей деятельности и стоящих задачах не только через средства массовой информации, но и через социальные сети», — подчеркнул он.