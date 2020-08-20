Минск, , 13:16 — REGNUM Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, также как любой другой гражданин республики, сможет принять участие в повторных выборах главы государства. Об этом заявила представитель оппозиции Мария Колесникова, которая вошла в состав президиума координационного совета по трансферу власти в Белоруссии.

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Соратница бывшего кандидата в президента страны Светланы Тихановской подчеркнула, что никаких препятствий для этого «быть не должно».

«Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах», — заявила в беседе с «Интерфаксом» Колесникова.

При этом она отметила, что новые выборы должны пройти «в строгом соответствии с международными стандартами» и под контролем международных наблюдателей.

«Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИКдолжна смениться», — добавила Колесникова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционера Светлану Тихановскую отдали свои голоса 10,1% проголосовавших. Несогласные с тогами голосования вышли на массовые акции протеста.

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Ранее представитель белорусской оппозиции Мария Колесникова заявляла, что пересчёт голосов на прошедших выборах президента Белоруссии не представляется возможным, так как много бюллетеней с голосами было уничтожено.

Сам Лукашенко заявил, что в республике уже были проведены выборы главы государства, и других не будет.

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