Минск, 20 августа 2020, 13:16 — REGNUM Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, также как любой другой гражданин республики, сможет принять участие в повторных выборах главы государства. Об этом заявила представитель оппозиции Мария Колесникова, которая вошла в состав президиума координационного совета по трансферу власти в Белоруссии.
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Соратница бывшего кандидата в президента страны Светланы Тихановской подчеркнула, что никаких препятствий для этого «быть не должно».
При этом она отметила, что новые выборы должны пройти «в строгом соответствии с международными стандартами» и под контролем международных наблюдателей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за оппозиционера Светлану Тихановскую отдали свои голоса 10,1% проголосовавших. Несогласные с тогами голосования вышли на массовые акции протеста.
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Ранее представитель белорусской оппозиции Мария Колесникова заявляла, что пересчёт голосов на прошедших выборах президента Белоруссии не представляется возможным, так как много бюллетеней с голосами было уничтожено.
Сам Лукашенко заявил, что в республике уже были проведены выборы главы государства, и других не будет.
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