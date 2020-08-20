Тбилиси, , 13:16 — REGNUM Сохранение агентством Fitch кредитного рейтинга Грузии на прежнем уровне в период экономического кризиса, вызванного пандемией, говорит о том, что власти страны приняли верные решения по экономическим вопросам. Это заявление, как 20 августа сообщает агентство Report, сделал перед журналистами премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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"Рейтинг Fitch остался неизменным для Грузии в условиях мирового кризиса. Таких стран не так много, что прямо подтверждает разумную экономическую политику правительства Грузии», — сказал премьер-министр.

Он заявил, что необходимо продолжить экономические реформы, чтобы выйти из сложившегося кризиса.

Напомним, в прогнозе Fitch говорится, что экономика Грузии начнет восстанавливаться не раньше, чем в 2021 году. При этом экономические показатели 2019 года в 2022 году еще не будут достигнуты.

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