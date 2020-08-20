Нижний Новгород, , 12:54 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве между правительствами регионов по реализации мероприятий в рамках проекта «Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода», сообщает пресс-служба правительства региона.

Москва обещает помочь в реконструкции исторического центра столицы Приволжья. Планируется, что российская столица поможет сохранить «Нижегородский откос» и «Александровский сад» в Нижнем Новгороде.

«Связи между нашим городом и Москвой очень крепкие. Так, основатель Нижнего — великий князь Юрий Всеволодович — был внуком основателя Москвы Юрия Долгорукого. Огромную роль в истории столицы сыграло Нижегородское ополчение под предводительством Минина и Пожарского», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2018 году в Нижегородской области прошли Дни Москвы с насыщенной программой, следующие Дни в столице намечены на июнь 2021 года. В прошлом году Нижний Новгород и Москва подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.