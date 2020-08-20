Ярославль, , 12:49 — REGNUM В Ярославской области в 2020—2025 годах на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» планируется выделить более 4,2 млрд рублей. Об этом сообщает «Клуб регионов».

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Как рассказал порталу губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, в этом году финансирование программы составит почти 500 млн рублей, из них более 300 млн выделено из регионального бюджета. По словам губернатора, развитие сельской инфраструктуры поможет решить проблему оттока жителей в города.

«Чтобы жители сел не перебирались в поисках лучшей доли в города, нужно развивать инфраструктуру на местах: ремонтировать дороги, газифицировать населенные пункты, улучшать жилищные условия селян, благоустраивать общественные пространства. Именно по этим основным пунктам и ведется финансирование программы. Результатом таких объемных вложений должно стать повышение удовлетворенности жизнью наших сельчан. Пусть их жизнь не на виду, но они вносят большой вклад в развитие сельского хозяйства, снабжают продуктами города, их нелегкий труд заслуживает глубокого уважения и достойной оценки, которой и станет наша забота о них», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Программа стартовала весной 2020 года и предусматривает газификацию деревень и сел, ремонт дорог, благоустройство общественных пространств. В рамках программы сельские жители могут получить субсидию на приобретение жилья или взять сельскую ипотеку по льготной ставке от 0,1 до 3% годовых. Льготные кредиты предусмотрены и на инженерную инфраструктуру домовладений. Сельхозпредприятия могут направлять на учёбу своих сотрудников. Это позволит сохранить на селе квалифицированные кадры, рассказал «Клубу регионов» руководитель регионального отделения «Российского союза сельской молодежи» Иван Демидов.

«Если производителю нужен агроном, а с агрономами проблемы, то он может отправить человека на обучение в вуз, подведомственный министерству сельского хозяйства, и ему каждый год будут возмещать 90% затрат на обучение этого сотрудника, при обучении в другом вузе будущему работодателю возместят 30% затрат на обучение сотрудника», — руководитель регионального отделения «Российского союза сельской молодежи» Иван Демидов.

Как считают эксперты, участие Ярославской области в федеральной программе позволит придать новый импульс развитию села.

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