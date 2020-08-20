Москва, , 12:48 — REGNUM Заявление Госдепа США о возврате санкций против Ирана — за гранью всех норм международного права. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Получается, США в уведомительном порядке намерены возобновить антииранские рестрикции, против чего в минувшую пятницу проголосовал Совбез ООН? Кроме того, поступают угрозы экстерриториальных санкций против России и Китая за отказ идти на поводу навязываемых Вашингтоном решений», — заявил Слуцкий.

США лишились права рассуждать о выполнении СВПД Ираном, уверен парламентарий.

«Наглая, циничная и агрессивная политика по продвижению американской гегемонии должна наконец получить достойный отпор со стороны всех остальных участников СВПД, в том числе европейских партнеров. Неприемлемо, когда одна страна в одностороннем порядке выходит из международных соглашений, одобренных резолюцией СБ ООН, а затем пытается диктовать с помощью санкционной дубины. Соединённые Штаты пошли на слом иранской ядерной сделки, наплевав на многолетние дипломатические усилия и откровенно провоцируя Иран. Теперь они потеряли всякое право рассуждать о выполнении СВПД Тегераном», — заявил Слуцкий.

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы МИД России назвал абсурдом действия США в отношении Ирана