Киев, 20 августа 2020, 12:49 — REGNUM Всемирный банк высоко оценил работу министерства здравоохранения Украины по борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова 20 августа на брифинге.
По словам чиновницы, минздрав Украины заинтересован в дальнейшем сотрудничестве со Всемирным банком в деле борьбы с пандемией.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине был поставлен очередной антирекорд — суточный прирост числа заражённых коронавирусом превысил 2 тыс. человек.
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