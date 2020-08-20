Киев, , 12:49 — REGNUM Всемирный банк высоко оценил работу министерства здравоохранения Украины по борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова 20 августа на брифинге.

«17 августа… во время встречи министра здравоохранения [Украины] Максима Степанова с директором Всемирного банка господином Арупом Банерджи, Всемирный банк высоко оценил работу минздрава в сверхсложных условиях пандемии и в условиях сверхжёстких сжатых сроков», — рассказала она.

По словам чиновницы, минздрав Украины заинтересован в дальнейшем сотрудничестве со Всемирным банком в деле борьбы с пандемией.

«Скоро мы начинаем масштабный проект по обучению персонала отделений экстренной медицинской помощи. Это означает новое качество медицины экстренной медицинской помощи», — добавила Шаталова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине был поставлен очередной антирекорд — суточный прирост числа заражённых коронавирусом превысил 2 тыс. человек.

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