Варшава, , 12:21 — REGNUM Прошение об отставке подал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба польского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало сообщил в своем Telegram-канале, что он провел переговоры с Чапутовичем, в ходе которых они обсудили план помощи республике.

Напомним, до этого замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Европейский союз требует, чтобы в Белоруссии были проведены новые выборы президента, однако при этом не вмешивается в сложившуюся в республике политическую ситуацию.