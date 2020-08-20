Киев, , 12:11 — REGNUM Если местные выборы на Украине состоятся в запланированный срок, партию «Слуга народа» ждет «тотальный разгром», заявил бывший главный военный прокурор страны (занимал должность при президенте Порошенко) и юрист Анатолий Матиос вэфире телеканала ZIK вечером 19 августа.

Вместе с тем, Матиос отметил, что местные выборы могут и вообще не состояться, причем по причинам, никак не связанным с коронавирусом.

«Там такая подводная мина заложена… до сих пор ЦИК не сказала, как 139 районов должны сформировать избирательные комиссии. Потому что нет печатей и нет юридических образований. А так, как они все делают, так у нас и выборы не состоятся», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине должны состояться 25 октября. Ранее на этой неделе главный санитарный врач страны Виктор Ляшко допустил, что выборы могут перенести, если более половины страны будет в условной «красной зоне» по коронавирусу.

19 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины готовится к проведению местных выборов в стране 25 октября, и выделяет соответствующее финансирование.