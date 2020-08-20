Москва, , 12:12 — REGNUM Россия осуждает планы США «по восстановлению» санкций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана, такие действия — это абсурд. Об этом 20 августа заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

Как пояснил замглавы российского МИД, после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) они потеряли какие-либо права в рамках данного документа.

«Они (Соединенные Штаты — ред.) не имеют никаких ни правовых, ни политических, как мы считаем, оснований для того, чтобы задействовать положения (резолюции СБ ООН) 2231 против Ирана. Это — абсурд», — сказал Рябков.

«Мы осуждаем эти действия США», — также подчеркнул он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из сообщений Госдепа США стало известно, что госсекретарь страны Майк Помпео лично уведомит Совбез ООН о решении США начать процесс возобновления действия санкций против Ирана.

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