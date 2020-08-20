* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Соединенные Штаты не будут добиваться смертной казни для двух особо опасных палачей террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причастных к убийствам граждан США и других заложников из западных стран. Однако при условии, что Соединенное Королевство согласится передать важные доказательства и материалы по этому делу. Об этом заявил Генеральный прокурор США Уильям Барр в письме, направленном министру внутренних дел Великобритании Прити Пател.

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Речь идёт о двух пленных боевиках ИГ (организация деятельность которой запрещена в РФ), бывших подданных Великобритании Александе Коти и Шафи аш-Шейхе, которые были членами банды из четырёх боевиков, получившей название Beatles. В общей сложности они казнили более 20 человек.

«Мы надеемся и ожидаем, что в свете этих заверений доказательства будут предоставлены незамедлительно, — написал Барр в письме, копия которого есть в распоряжении портала Defense One . — Однако у нас мало времени. Дальнейшая задержка невозможна, если процесс над Коти и Эльшейхом будет проходить в США».

Генпрокурор США добавил, что в случае если Великобритания «не разрешит свои внутренние юридические препятствия» и не представит в рамках договора о взаимной правовой помощи необходимые материалы по делу Соединенным Штатам до 15 октября, тогда Вашингтон может передать обвиняемых иракскому правительству для дальнейшего судебного разбирательства.

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Как сообщало ИА REGNUM, два боевика террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые известны своим участием в публичных казнях иностранных граждан, были захвачены курдскими бойцами в Сирии в феврале 2018 года. Они опознаны как Александа Коти и Эль Шафи Эльшейх — последние оставшиеся боевики из так называемой «группы Beatles», получившей своё название из-за ярко выраженного британского акцента (все входившие в неё четыре террориста в своё время проживали в столице Великобритании). Захваченные террористы были переданы американским военным.