Москва, , 14:03 — REGNUM Силовые операции СБУ в России не должны оставаться безнаказанными. Об этом 20 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению эксперта, после попытки украинских спецслужб выкрасть с территории России участников ополчения Донбасса, украинские спецслужбы следует предупредить, что подобные действия не останутся безнаказанными.

«Спецслужбы борются друг с другом. Но есть красная линия — проведения террористических операций на государственном уровне против России, российских граждан, эти вещи безнаказанными оставаться не будут», — сказал Коротченко.

Как сообщалоИА REGNUM, в России были задержаны представители преступной группы, которые по версии следствия, по заданию украинских спецслужб пытались выкрасть с территории страны одного из лидеров ополчения Донбасса.

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