Париж, , 11:52 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель в форте Брегансон на юго-востоке Франции, чтобы попытаться укрепить общую позицию двух стран по многим горячим европейским и международным вопросам, передает BFM TV.

Канцлер Германии впервые откроет для себя летнюю резиденцию президента Франции. После визита премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в 2018 году и президента Российской Федерации Владимира Путина в 2019 году канцлер Германии станет третьим по счету лидером, которого пригласил Эммануэль Макрон.

Среди горячих тем — сохраняющаяся напряженность в отношениях с Турцией. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон также, как ожидается, подведут итоги трудных переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о ситуации в Мали, заявив, что«борьба с террористическими группами и защита демократии и верховенства закона неотделимы».

Подробнее в материале: Президент Франции сделал заявление о ситуации в Мали

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