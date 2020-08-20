Тегеран, , 11:54 — REGNUM Новую баллистическую ракету класса «земля-земля», названную в честь убитого США командующего спецподразделением «Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, представили ВС Ирана. Её испытания 20 августа транслировала телерадиовещательная корпорация IRIB.

Также была представлена новая крылатая ракета «Абу Махди», которую назвали в честь командующего иракскими шиитскими формированиями «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса, погибшего вместе с Сулеймани.

«Мы должны сдерживать (врага) на суше и на море с помощью ракет», — заявил по этому поводу президент Ирана Хасан Рухани.

Кроме этого, известно, что дальность полета новой баллистической ракеты Ирана составляет свыше 1400 км, а крылатой — свыше 1000 км.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что государственный секретарь страны Майк Помпео сообщит Совету Безопасности ООН о намерении американской стороны вернуть большую часть санкций в отношении Ирана.