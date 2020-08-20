Москва, , 13:37 — REGNUM Операция по ликвидации одного из лидеров ополчения Донбасса в России была организовано для того, чтобы потешить самолюбие президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 20 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1»

По его словам, Зеленский чувствует себя неуверенно на фоне того, что многие по-прежнему относятся к нему больше как к шоумену, чем к политику.

«Это попытка пощекотать самолюбие Зеленского», — заявил Коротченко.

Читайте ранее в этом сюжете: СБУ планировала выкрасть из России фигуранта дела МН17 — источник