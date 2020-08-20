Киев, , 11:42 — REGNUM В рамках рабочего визита в Запорожскую область 19 августа президент Украины Владимир Зеленский стал действующим лицом опасного трюка, сообщают украинские СМИ.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, согласно источнику, на острове Хортица местные казаки проверяли на храбрость президента Украины, разрубив острой саблей огурец на его руке.

В ходе представления казаки сначала продемонстрировали президенту трюки на храбрость с использованием сабель и плетей, а затем предложили Зеленскому разрубить саблей огурец на его ладони, и тот согласился. СМИ подчеркивают, что по словам очевидцев, личная охрана гаранта была «шокирована таким решением», однако президент «ее отогнал». Также в прессе сообщается, что после выполнения трюка «все поаплодировали мастерству современных казаков и храбрости главы государства».

Отметим, что на официальных каналах пресс-службы президента Украины такой информации не было.

Политолог Дмитрий Корнейчук настроен скептически и называет историю с перерубленным огурцом «самым тупым предвыборным пиаром года».

«Здесь побеждает офис президента с серией «заказух», как на острове Хортица казак проверил на смелость Зеленского и разрубил огурец, который тот держал в руках. И главное — Зеленский не испугался. Слезы душат…» — саркастически отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября на Украине должны состояться местные выборы.