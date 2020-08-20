Тбилиси, , 11:43 — REGNUM Программу военного сотрудничества между Украиной и Грузией подписали руководители министерств обороны двух стран. Об этом сообщил 19 августа министр обороны Украины Андрей Таран, заявление которого обнародовала пресс-служба министерства обороны Украины.

«Договорённости, которых мы достигли, будут содействовать укреплению обороноспособности наших государств, повышению оперативных и боевых возможностей вооружённых сил Украины и сил обороны Грузии, что в целом будет гарантировать мир и благополучие нашим народам», — заявил Таран.

Отмечается, что министры также обсудили ситуацию в области безопасности в Азово-Черноморском регионе, меры по противодействию коронавирусной инфекции в рядах ВСУ и сил обороны Грузии. Также речь шла о развитии сотрудничества с НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Таран провёл переговоры с молдавским коллегой Александру Пынзарем. Министры договорились усилить военное сотрудничество между странами в нескольких направлениях.

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