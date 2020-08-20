Гатчина, Ленинградская область, , 11:48 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с жителями Гатчины рассказал о перспективах развития города и Гатчинского района.

Напомним, что власти Ленобласти планируют в ближайшее время провозгласить Гатчину (ныне районный центр) административным центром всего региона. Идею сделать из Гатчины столицу Ленобласти поддержали и федеральные власти. В настоящее время органы госвласти Ленобласти базируются в соседнем регионе, Санкт-Петербурге.

«Я выполнил два больших обещания — строительство виадука и объездной дороги. В 2021 году 75 млн рублей будут направлены на ремонт районных дорог — более 17 км. В 2022 году будет отреставрировано ещё порядка 20 км дороги Красное Село — Гатчина — Павловск», — заявил губернатор, слова которого приводит пресс-служба.

Напомним, 7 августа был введен в эксплуатацию новый участок федеральной трассы Р-23 в обход Гатчины, существенно упростивший дорогу до Санкт-Петербурга.

Читайте также: В Ленобласти после реконструкции открылся участок федеральной трассы Р-23

В самой Гатчине планируется построить стадион, бассейн и Ледовый дворец. Первым будет введен физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью 86 млн рублей. Кроме того, до конца 2020 года в Гатчине будет решена проблема обманутых дольщиков, заверил Александр Дрозденко.

Читайте также: В Ленобласти за пять лет введено почти 17 млн кв. м жилья

В Гатчинском районе также действует «Программа расселения ветхого и аварийного жилья до 2025 года». В ее рамках будут расселены 112 домов и 1157 человек получат новое жилье.

Продолжится ремонт кровель, фасадов, подвалов и лифтов. На эти цели из областного бюджета предусмотрено более 1 млрд рублей. Наконец, в 2021 году завершится полное обновление автобусного парка Гатчины.

Читайте также: Путин указал Дрозденко на болевые точки Ленобласти

Кроме того, глава региона анонсировал подписание 25 августа соглашения с компанией Газпром по завершению газификации Ленинградской области. 32 млрд рублей на реализацию проекта предоставит компания, ещё 12 млрд рублей будет выделено из бюджета региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Ленинградская область к 2021 году может обрести свою столицу