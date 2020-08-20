Киев, 20 августа 2020, 11:32 — REGNUM На Украине Закарпатская областная госадминистрация усилила карантин для территорий региона, которые попали в «оранжевую» зону.
Соответствующее решение было принято 19 августа региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент ИА REGNUM.
Комиссия решила усилить карантин для областного центра города Ужгород, а также Ужгородского, Перечинского и Тячевского районов.
Согласно новым ограничениям, запрещена работа заведений общественного питания внутри помещений, проведение богослужений внутри религиозных учреждение, а также работа бассейнов.
ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Тернополя и Луцка отказались подчиняться решению правительства о помещении этих городов в «красную зону» по коронавирусу и соответствующим образом усиливать карантин. Местные власти объяснили, что новые ограничения могут «убить» и без того проблемную региональную экономику. Никаких санкций в отношении местных властей за эти решения принято не было.