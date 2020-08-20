Джакарта, , 11:26 — REGNUM Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь отметил, что министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди станет первым министром иностранных дел, который посетит Китай во время пандемии, сообщает Antara.

«Министр иностранных дел Ретно Марсуди — первый министр иностранных дел Китая, который согласится с тем, что контроль над вирусом осуществляется на постоянной основе. Это показывает, что Китай и Индонезия придают большое значение двусторонним отношениям», — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Китая.

По его словам, под стратегическим руководством глав двух государств китайско-индонезийские отношения достигли быстрого развития.

К сожалению, в своем заявлении Чжао Лицзянь не назвал точную дату, когда министр иностранных дел Индонезии посетит Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иммиграционный офис на индонезийском острове Бали депортировал 59-летнего французского туриста за нарушение условий пребывания в стране.

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