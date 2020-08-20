Киев, 20 августа 2020, 11:08 — REGNUM Осенью 2020 года министерство Украины по вопросам реинтеграции временно «оккупированных» территорий завершит разработку концепции экономического развития Донбасса. Об этом заявил глава министерства Алексей Резников, заявление которого обнародовала пресс-служба министерства реинтеграции.
По словам Резникова, министерство сделает упор на экономическое развитие подконтрольной Украине части Донбасса.
Резников отметил, что инвесторов, прежде всего, волнует вопрос защиты их прав, в частности, наличие устоявшейся судебной системы.
Он также добавил, что государство должно взять на себя хотя бы часть политических и военных рисков инвесторов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе заседания Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) стороны согласовали четыре участка разведения сил, а также 20 участков разминирования.