Киев, , 11:08 — REGNUM Осенью 2020 года министерство Украины по вопросам реинтеграции временно «оккупированных» территорий завершит разработку концепции экономического развития Донбасса. Об этом заявил глава министерства Алексей Резников, заявление которого обнародовала пресс-служба министерства реинтеграции.

По словам Резникова, министерство сделает упор на экономическое развитие подконтрольной Украине части Донбасса.

«Мы должны сосредоточиться на создании новой экономики. Обновлённый Донбасс может стать центром новых подходов в производственных отношениях. Есть все основания полагать, что можно привлечь крупные инвестиции в Восточную Украину. В конце концов, инвесторы работают в горячих точках по всему миру», — рассказал он.

Резников отметил, что инвесторов, прежде всего, волнует вопрос защиты их прав, в частности, наличие устоявшейся судебной системы.

«Наша цель — создать этот особый инвестиционный климат в контролируемой Украиной части Донбасса. Мы рассматриваем распространение правил международного коммерческого арбитража на регион как неотъемлемую часть этих планов», — сообщил чиновник.

Он также добавил, что государство должно взять на себя хотя бы часть политических и военных рисков инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе заседания Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) стороны согласовали четыре участка разведения сил, а также 20 участков разминирования.