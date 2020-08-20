Москва, , 11:02 — REGNUM Федеральная служба безопасности показала видео задержания группы лиц, которые по заданию СБУ пытались похитить одного из лидеров народного ополчения Донбасса.

Наручники George Hodan

На кадрах видно, как мужчину прижали к земле трое оперативников, сопротивление он не оказывает. После показывается задержание второго человека. Позже один из задержанных расписывается в протоколе.

Ранее ФСБ помешала Службе безопасности Украины похитить в РФ одного из лидеров народного ополчения Донбасса. Непосредственно при попытке похищения задержаны семь граждан России. Координаторами спецоперации СБУ были граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, добавили в ФСБ.

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