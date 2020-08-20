Сеул, , 11:03 — REGNUM Представители Южной Кореи и США возобновили переговоры по соглашению о разделении военных расходов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, бывший зампредседатель финансового комитета Чон Ын Бо и его коллега Донна Уэлтон ведут переговоры на данную тему по телефону и электронной почте с начала августа.

Известно, что Уэлтон была назначена представителем США по данному вопросу 3 августа, сменив Джеймса Дехарта. Она отвечает за переговоры о расходах не только с Южной Кореей, но и с другими странами, где размещены американские войска.

Отмечается, что стороны сошлись во мнении относительно необходимости взаимодействия для скорейшего решения вопроса, однако, как сообщили в МИД Южной Кореи, между представителями двух стран по-прежнему сохраняются разногласия по некоторым пунктам.

Напомним, что представители Южной Кореи и США ведут переговоры о подготовке 11-го соглашения о финансировании пребывания военных США в Южной Корее с сентября 2019 года. В конце марта 2020 года стороны предварительно договорились об увеличении доли Сеула в расходах на 13%, однако окончательная договоренность так и не была достигнута.