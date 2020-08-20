Москва, , 10:50 — REGNUM Все стороны белорусского кейса активно готовятся к предстоящим выходным. Блицкрига у авторов революции не получилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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«Но это не снимает вопрос в принципе: организаторы протестов будут пытаться устроить шумный и скандальный уикенд, чтобы подтвердить свою дееспособность и сохранить финансирование из-за рубежа.

Лукашенко тоже вроде оправился от первого шока и активно работает на внешнем фронте, убеждая европейских лидеров в том, что налицо попытка государственного переворота, поддерживаемого несколькими странами ЕС.

А внутри страны выбран эффективный ответ — митинги в поддержку мира и Лукашенко. Беспроигрышный вариант — картинка для ТВ не хуже, чем у протестников для интернета.

Россия удовлетворена передачей 33 богатырей и начала помогать, как данными, так и поддержкой на дипломатической поляне. Нам точно не нужна нестабильная ситуация в Белоруссии.

Хотя лидеры стран Евросоюза единогласно отказались признать результаты выборов президента Белоруссии, но в Европе нет единой позиции относительно оппозиции. Прибалтика и Польша продолжают поддерживать ее.

При этом им приходится начинать отвечать на неприятные вопросы со стороны Германии и Франции о своем участии в разжигании конфликта на границе ЕС, где с одной стороны Белоруссия и поддерживающие её Россия и Китай, с другой они и пока не названный модератор из крупных стран. А им может быть только или Британия или США.

Волнения лидеров ЕС понятны — может дойти до вооруженного столкновения. Поэтому, цель лидеров ЕС сейчас — перевести конфликт в стране в конструктивное русло. И Лукашенко использует это предлагая принять новую Конституцию и затем провести новые выборы.

Лукашенко уже внес кандидатуру премьера на утверждение парламента и представил новых министров, закрепляя свою победу.

И сразу последовал телефонный разговор между премьером России Михаилом Мишустиным и будущим премьером Романом Головченко. Что также выглядит серьезным сигналом для ЕС о том, что Россия признает и Лукашенко, и Головченко дееспособными руководителями страны», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии со стороны других государств недопустимы.

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