Париж, , 10:38 — REGNUM Политика, которую проводит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, является дестабилизирующим Европу фактором. Такое мнение 20 августа высказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу Paris Match.

Как отметил Макрон, нынешний президент Турции «проводит экспансионистскую политику, основанную на смеси национализма и исламизма, которая несовместима с европейскими интересами и является фактором дестабилизации» в Европе.

При этом президент Франции указал, что при таких обстоятельствах ЕС должен давать реалистичную оценку происходящему и выстраивать действия на основании своих интересов.

«Я отнюдь не выступаю за эскалацию. Однако, исходя из необходимости симметричных действий, я считаю важным избежать существования бессильной дипломатии», — также подчеркнул он.

Кроме этого Макрона заявил, что власти Франции «уже подали сигнал» об этом, тем, что указали на действенность солидарности Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о ситуации в Мали, заявив, что «борьба с террористическими группами и защита демократии и верховенства закона неотделимы».