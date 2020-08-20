Ярославль, , 10:28 — REGNUM Доходы мэра Ярославля Владимира Волкова в 2019 году составили 4 млн 756 тыс рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на декларацию чиновника о доходах.

Владимир Волков City-yaroslavl.ru

Год назад эта сумма была ниже в 3,7 раза — 1 млн 285 тыс рублей. При этом стоит учесть, что мэром Ярославля Волков стал только в декабре 2018 года, и большая часть этой суммы — зарплата мэра Переславля-Залесского.

Изменения произошли и с имуществом мэра Ярославля. По сравнению с декларацией 2018 года, в сведениях об имуществе отсутствуют легковой автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ GL350 и жилой дом площадью 511 квадратных метров. Правда, жилой дом такой же площади есть в пользовании самого мэра, его супруги и троих несовершеннолетних детей. Вероятно, Владимир Волков подарил или продал дом кому-то из близких родственников. А вот автомобиль, скорее всего, был продан, чем и объясняется существенный рост доходов градоначальника.

В собственности у мэра остались мотоцикл БМВ F-800-R и квадроцикл BRP MAX-500, три земельных участка (два в долевой собственности), одна вторая доли жилого дома площадью 20,9 м2, такая же доля в квартирах площадью 63,5 и 51 квадратных метров.

Как и год назад, супруга мэра Ярославля зарабатывала значительно больше мужа. Доход жены мэра в 2019 году составил 12 млн 278 тыс рублей (14,5 млн в 2018 году). В собственности супруги земельный участок, жилой дом и нежилое помещение.

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