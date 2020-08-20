Киев, , 10:24 — REGNUM У Украины есть несколько возможных вариантов ответа Белоруссии на возвращение России 33 граждан, которых в СМИ назвали «членами ЧВК «Вагнер». Об это сообщает 20 августа «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники в МИД Украины.

По словам источника, Украина может временно остановить сотрудничество с Белоруссией по вопросам экстрадиции, отказаться от участия в «Форуме регионов Украины и Белоруссии» в Гродно, а также приостановить работу различных двусторонних групп.

Собеседник отметил, что Белоруссия чаще обращается к Украине с просьбами об экстрадиции, чем наоборот.

Напомним, ранее под Минском были задержаны 33 гражданина России, выдачи которых требовала Украина. В конечном итоге Белоруссия вернула задержанных в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинских СМИ появилась информации о том, что к ситуации вокруг задержанных «вагнеровцев» имеют отношение украинские спецслужбы. Глава офиса президента Украины, а также Служба безопасности Украины (СБУ) опровергли эти сведения.

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