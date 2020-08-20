Париж, , 10:19 — REGNUM Лидерам европейских стран при оценке ситуации в Белоруссии следует принимать во внимание позицию России, считает госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клемен Бон.

Следите за развитием событий в трансляции: «Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости»

"Крайне важно, чтобы ведущие европейские лидеры непосредственно обратились к президенту Владимиру Путину (для обсуждения ситуации в Белоруссии), как это уже сделал президент Франции Эммануэль Макрон», — сказал Бон в интервью Le Parisen.

Вместе с тем он отметил, что Евросоюзу необходимо более решительно отстаивать свои ценности там, где это необходимо.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 августа, лидеры стран Евросоюза провели экстренный саммит по ситуации в Белоруссии. Участники саммита осудили насилие против белорусских протестующих и потребовали независимого и прозрачного расследования.

Читайте подробнее: Евросоюз выработал единую позицию по ситуации в Белоруссии