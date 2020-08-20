Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Соединённые Штаты рассматривают возможность продажи передовых американских военных самолётов F-35 Объединённым Арабским Эмиратам. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

Читайте также: Нетаньяху заявил, что соглашение с ОАЭ не допускает поставок F-35 в Эмираты

Он уточнил, что Абу-Даби выразил заинтересованность в покупке «довольно большого количества» истребителей-невидимок, пишет газетаThe New York Times. Трамп добавил что, учитывая новую динамику отношений между Израилем и ОАЭ с тех пор, как две страны договорились нормализовать отношения, Вашингтон в настоящее время изучает возможность этих поставок.

Ранее в сюжете: США ввели санкции против компаний из ОАЭ

Глава Белого дома также отметил, что ОАЭ могут позволить себе купить американские самолёты, деньги на это у Абу-Даби есть, что, по словам Трампа, также очень важно.

«Посмотрим, что из этого получится», — сказал журналистам американский лидер.

Напомним, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху всегда выступал против продажи американских истребителей F-35 и другого современного оружия любым государствам Ближнего Востока. Исключение мог составить только Израиль.

Также по теме: Минобороны США заказало 78 истребителей F-35

Как сообщало ИА REGNUM, на днях Нетаньяху заявил, что достигнутое между Израилем и ОАЭ соглашение о полной нормализации отношений не предусматривает, что в Эмираты теперь будет разрешено поставлять оружие и боевые самолёты из США. Он подчеркнул, что не снимает вето на поставку Эмиратам оружия.