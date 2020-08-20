Пномпень, , 09:56 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди открыла новое здание посольства Индонезии в Пномпене (Камбоджа) в режиме онлайн, сообщает Antara.

Посольство Индонезии в Пномпене заняло новое здание после более чем 60 лет дипломатических отношений с Камбоджей.

Тем временем посол Индонезии в Камбодже Судирман Хасенг выразил признательность всем сторонам, вовлеченным в процесс переезда посольства Индонезии в Пномпене на новое место.

Известно, что за более чем 60 лет дипломатических отношений Индонезия и Камбоджа наладили сотрудничество в областях политики и безопасности, экономики и торговли, социокультурных отношений и межличностных обменов.

Напомним, в 2019 году объем торговли между двумя странами достиг 661 млн долларов США, что на 18% больше, чем в 2018 году. В период с января по июнь 2020 года объем торговли составил 312 млн долларов США.