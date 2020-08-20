Москва, , 09:50 — REGNUM Федеральная служба безопасности России помешала Службе безопасности Украины похитить в РФ одного из лидеров народного ополчения Донбасса, сообщает 20 августа пресс-служба ФСБ.

«ФСБ пресекла акцию спецслужб Украины по похищению на территории России гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что непосредственно при попытке похищения задержаны семь граждан России. Координатором спецоперации СБУ были граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко, добавили в ФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля СБУ задержала бывшего силовика Андрея Байдалу по подозрению в незаконном обращении оружия и боеприпасов в составе группы лиц.

Отметим, ранее министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики заявило, что Байдала, он же «Швед» — агент пятого департамента контрразведки СБУ — отдавал приказы об убийствах на территории ДНР, в том числе причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.

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