Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Ответственность за смерть 170 тыс. граждан Соединённых Штатов, которые заразились коронавирусной инфекцией, лежит на нынешнем президенте страны Дональде Трампе. Такое заявление в ходе выступления на национальном съезде Демократической партии США, состоявшемся в преддверии президентских выборов в Музее американской революции в Филадельфии, штат Пенсильвания, сделал бывший глава Белого дома Барак Обама.

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«Дональд Трамп не дорос до этой должности, потому что не может этого сделать. И последствия этого провала очень серьезные, — подчеркнул Обама, выдержки из выступления которого опубликовал комитет Демократической национальной конвенции (DNCC). — 170 тыс. американцев умерли. Миллионы рабочих мест пропали. Проявились наши худшие порывы, наша репутация и достоинство во всем мире сильно пострадали, а наши демократические институты оказались под угрозой как никогда раньше».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Барак Обама заявлял, что пандемия коронавирусной инфекции показала, что действующее руководство Соединённых Штатов не понимает, что делает. По его словам, некоторые представители администрации главы Белого дома Дональда Трампа даже не пытаются делать вид, что за что-то отвечают в сложившейся ситуации.

Добавим, что на сегодняшний день, по данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединённых Штатах подтверждено более 5,5 млн случаев заражения SARS-CoV-2. За весь период пандемии свыше 173,1 тыс. человек, у которых медики диагностировали COVID-19, скончались. Более 1,9 млн пациентов выздоровели.

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