Махачкала, , 09:21 — REGNUM В Дагестане в единый день голосования 13 сентября 2020 года и в дни досрочного голосования 11 и 12 сентября пройдут 615 муниципальных избирательных кампаний по выборам представителей в органы местного самоуправления. Выборы состоятся в городах Буйнакск, Дагестанские Огни, Каспийск, Кизляр и Южно-Сухокумск, а также в трех внутригородских районах города Махачкалы — Кировском, Ленинском и Советском и в 38 муниципальных районах республики. В ходе выборов будут распределены 6058 депутатских мандатов и избраны 18 глав сельских поселений. В настоящее время зарегистрировано 12,1 тыс. кандидатов на предстоящие выборы. А общее число претендентов, которые подавали заявление на участие в выборах, составляло свыше 12,7 тыс. человек.

На выборы идут кандидаты от 14 партийных объединений, в том числе от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Яблока», «Гражданской Платформы», «Народа против коррупции», «Патриотов России», «Партии роста», «Партии дела», «Родины», «Коммунистов России», «Партии Малого Бизнеса России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».