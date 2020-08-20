Токио, , 09:12 — REGNUM Министр обороны Японии Таро Коно совершит визит на американский остров Гуам, где встретится с министром обороны США Марком Эспером, сообщает информационное агентство Kyodo.

Переговоры будут проведены на территории американской военной базы. Министры обсудят меры против территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море и меры защиты Японии от угрозы ракетного удара со стороны Северной Кореи. После отказа Японии от размещения американской системы противоракетной обороны AegisAshore в июне, проблема защиты остается открытой.

Напомним, что Марк Эспер и Таро Коно в начале июля провели видеоконференцию совместно с Линдой Рейнольдс, министром обороны Австралии. Тогда политики достигли соглашения о «решительном противодействии» любым силам, способствующим изменению статуса-кво и вызывающим напряженность в Южно-Китайском море.