Киев, , 09:11 — REGNUM Возможность отмены местных выборов на Украине из-за распространения коронавируса не рассматривается. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 19 августа во время брифинга.

«У нас местные выборы по графику — на 25 октября, а сегодня у нас 19 августа… Мы не рассматриваем сейчас вопрос какого-то закрытия всей страны — как некоторые ужасы нагоняют», — рассказал он.

Степанов призвал жителей Украины соблюдать правила карантина, отметив, что если их будут придерживаться все члены общества, Украина сможет победить коронавирус.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль объявил о начале подготовки к местным выборам, на проведение которых будет потрачено 2,3 млрд грн или около $85 млн.

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