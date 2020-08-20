Киев, 20 августа 2020, 09:11 — REGNUM Возможность отмены местных выборов на Украине из-за распространения коронавируса не рассматривается. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 19 августа во время брифинга.
Степанов призвал жителей Украины соблюдать правила карантина, отметив, что если их будут придерживаться все члены общества, Украина сможет победить коронавирус.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль объявил о начале подготовки к местным выборам, на проведение которых будет потрачено 2,3 млрд грн или около $85 млн.
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