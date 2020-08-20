Тулуза, Франция, , 09:05 — REGNUM Ношение защитной маски станет обязательным с утра пятницы, 21 августа 2020 года, во всём французском городе Тулуза из-за активного распространения эпидемии, сообщает Le Figaro.

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Тулуза становится первым крупным городом Франции, где власти введут обязательное ношение защитной маски на всех улицах города.

Согласно распоряжению префектуры, жители старше 11 лет обязаны носить защитную маску на улицах Тулузы с 7:00 до 3:00. Распоряжение также касается всех, кто передвигается на велосипеде или скутере. В закрытом легковом автомобиле можно находится без маски, за исключением некоторых случаев совместного использования автомобиля.

«Я одобряю эту меру, мы не могли остаться без реакции», — со своей стороны заявил мэр Тулузы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Европейский союз вместе с Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Африканским союзом ищут выход из кризиса в Мали.

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