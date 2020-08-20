Нур-Султан, , 09:02 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проверит работу по восстановлению населенных пунктов в Туркестанской области. Об этом 20 августа написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали.

По его словам, глава государства проверит сёла Мактааральского района, которые пострадали из-за прорыва дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане.

Уали добавил, что Токаев также планирует посетить город Арысь, где в 2019 году произошел взрыв и пожар в воинской части. Президент также осмотрит отремонтированные и построенные дома, пострадавшие в результате разрыва боеприпасов.

Кроме того, казахстанский лидер намерен посетить город Туркестан. Он ознакомится с ходом реставрационных работ в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави, а также посетит другие объекты.

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