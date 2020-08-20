Тбилиси, , 09:01 — REGNUM Реформа избирательной системы, проведенная в Грузии этим летом, должна привести к тому, что в парламенте ни одна партия не сможет создать правящую фракцию без коалиции. Об этом, как сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс», 19 августа сказал журналистам один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Груия» Гиги Угулава.

Он заявил, что нынешняя ситуация, когда страной управляет только партия «Грузинская мечта» и ее лидер Бидзина Иванишвили, не должна повторится.

«Однопартийное и единоличное правление Иванишвили должно закончиться коалиционным правительством европейского типа, и так произойдет, потому что пропорциональная система, за которую боролось так много людей, означает, что ни одно правительство больше не будет господином, а будет слугой», — сказал Угулава.

Напомним, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. В результате реформы введено ограничение, по которому победившая партия, если наберет меньше 40% голосов не сможет назначать членов правительства без создания коалиции. Также в ходе реформы по партийным спискам решено вместо 77 депутатов выбирать 120, а по мажоритарным округам — вместо 73 выберут 30.

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