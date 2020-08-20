Южно-Сахалинск, , 08:45 — REGNUM На территории Сахалинского гарнизона Восточного военного округа (ВВО) стартовали специальные учения по применению подразделений военной полиции «Страж-2020». Об этом 20 августа сообщает пресс-служба ВВО Минобороны РФ.

В ходе учений военные полицейские отработают навыки по обеспечению безопасности на различных военных объектах, охране армейских пунктов управления и организации комендантской службы.

Значительная часть занятий будет посвящена отработке действий по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника, которые попытаются проникнуть на территорию охраняемого военного объекта, по задержанию и конвоированию «диверсантов».

Часть специальных тактических задач будет выполняться военнослужащими на общевойсковом полигоне «Успеновский» в условиях, максимально приближённых к реальным.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 18 по 21 августа пройдут специальные учения военной полиции «Страж-2020». В них примут участие подразделения военной полиции трёх военных округов и Северного флота. В манёврах будут задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц техники.

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