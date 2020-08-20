Архангельск, 20 августа 2020, 08:40 — REGNUM Бывший губернатор Архангельской области Игорь Орлов не планирует возвращаться в политику, но рассмотрит любые предложения о работе. Об этом он заявил в интервью изданию «КоммерсантЪ».
Он также отметил на вопросы о Шиесе.
На вопрос журналиста о том, считает ли он неопасным проект «Шиес», Орлов ответил:
На прямой вопрос, считает ли он своей ошибкой нежелание вести диалог с населением по поводу Шиеса, Орлов ответил уклончиво:
Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года Игорь Орлов, будучи губернатором Архангельской области заявил, что намерен баллотироваться еще на один срок. Однако вскоре он был досрочно отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Александр Цыбульский. Вступив в должность, он заявил, что не поддерживает строитльтво мусорного полигона на станции Шиес и сделает все для того, чтобы проект был закрыт.