Архангельск, , 08:40 — REGNUM Бывший губернатор Архангельской области Игорь Орлов не планирует возвращаться в политику, но рассмотрит любые предложения о работе. Об этом он заявил в интервью изданию «КоммерсантЪ».

"Я уже достаточно видел, чтобы не стремиться вернуться в политику, хотя и зарекаться ни от чего нельзя. В любом случае мой опыт позволяет мне взвешенно оценить любые предложения», — заявил Орлов.

Он также отметил на вопросы о Шиесе.

«То, что происходило в рамках «Шиеса», — это политизация отношений людей, регионов, она наносит большой вред. Определенный круг людей, не очень компетентных и заинтересованных, как правило, в удовлетворении своих личных амбиций, занимался достраиванием этого конфликта», — заявил он.

На вопрос журналиста о том, считает ли он неопасным проект «Шиес», Орлов ответил:

«Я абсолютно в этом уверен. Проект никогда бы не строился, если бы в нем были какие-то экологические или другие риски для территории», — заявил экс-губернатор.

На прямой вопрос, считает ли он своей ошибкой нежелание вести диалог с населением по поводу Шиеса, Орлов ответил уклончиво:

«История не терпит сослагательных наклонений. И поэтому что сделано — то сделано. Но могу вам сказать по секрету: я очень доволен работой на «Северной верфи».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года Игорь Орлов, будучи губернатором Архангельской области заявил, что намерен баллотироваться еще на один срок. Однако вскоре он был досрочно отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Александр Цыбульский. Вступив в должность, он заявил, что не поддерживает строитльтво мусорного полигона на станции Шиес и сделает все для того, чтобы проект был закрыт.