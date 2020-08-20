Бамако, , 08:42 — REGNUM Председатель Африканского союза (АС) Сирил Рамафоса потребовал освободить задержанного мятежниками президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту. Об этом передаёт BBC Africa со ссылкой на заявление канцелярии президента ЮАР.

«Президент Рамафоса требует, чтобы малийские военные освободили из-под стражи президента, премьер-министра, министров и других правительственных чиновников», — сообщается в заявлении.

«Президент Рамафоса призывает к немедленному переходу к гражданскому правлению и к возвращению военных в свои казармы», — добавили в канцелярии.

Европейский союз уже призывал освободить президента Кейту ранее, сообщает информационное агентство AFP.

Во вторник, 18 августа, солдаты ворвались в резиденцию Кейты и арестовали президента и премьер-министра, которые находились там.

Сын президента, спикер Национального собрания, министры иностранных дел и финансов, как сообщали репортеры, были среди других задержанных должностных лиц.

Вечером того же дня Кейта подал в отставку в кратком выступлении по государственному телевидению.

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