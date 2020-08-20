Киев, , 08:44 — REGNUM В ходе заседания Трёхсторонней контактной группы (ТКГ), проведённого при помощи видеосвязи, были согласованы четыре новых участка разведения сил в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента Украины.

Согласованы также 20 участков разминирования, сказано в сообщении.

«Это позволит продвинуться в выполнении договорённостей лидеров «нормандского формата», достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита «нормандской четвёрки» в Берлине», — отметили в офисе президента Украины.

Стороны договорились разработать документ, регламентирующий противоминную деятельность в Донбассе, а также обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт подготовки к встрече в «нормандском формате» на уровне советников глав государств, которая может состояться 28 августа.

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