Киев, 20 августа 2020, 08:44 — REGNUM В ходе заседания Трёхсторонней контактной группы (ТКГ), проведённого при помощи видеосвязи, были согласованы четыре новых участка разведения сил в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе офиса президента Украины.
Согласованы также 20 участков разминирования, сказано в сообщении.
Стороны договорились разработать документ, регламентирующий противоминную деятельность в Донбассе, а также обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт подготовки к встрече в «нормандском формате» на уровне советников глав государств, которая может состояться 28 августа.
Читайте ранее в этом сюжете: Песков о «Нормандском формате»: «Подготовка к такой встрече велась»