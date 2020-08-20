Тбилиси, , 08:24 — REGNUM Победа правящей партии «Грузинская мечта» на предстоящих выборах в парламент страны будет настолько убедительной, что договариваться с другими партиями о коалиции не потребуется. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 19 августа заявил журналистам лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

«Мы даже в теории не рассматриваем риск создания коалиционного правительства», — сказал представитель «Грузинской мечты».

По его мнению, заявления представителей оппозиционных партий, что в парламенте следующего созыва нужно будет формировать коалицию, ведутся из пропагандистских целей. Как считает Мдинарадзе, рейтинг его партии якобы достиг 60% и продолжает расти.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выборной реформы, принятой в Грузии этим летом, было введено ограничение, что партия, победившая на выборах, но набравшая менее 40% голосов, обязана создавать коалицию.

Напомним, согласно социологическому опросу от компании из США Edison Research, проведенному в Грузии в июне и июле, за «Грузинскую мечту» готовы проголосовать 39%.

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