Сеул, , 08:20 — REGNUM В зону опознавания ПВО Южной Кореи в Японском море вошли шесть военных самолётов РФ, включая два стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных 20 августа сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что утром 19 августа российские военные самолёты около 20 минут летели в южном направлении внутри зоны опознавания ПВО Южной Кореи в районе островов Токто, после чего переместились в зону опознавания японской ПВО.

Напомним, что Россия не признаёт в качестве запретных для полётов военной авиации устанавливаемые рядом стран в одностороннем порядке зоны опознавания ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в Минобороны РФ заявили о том, что для сопровождения двух российских ракетоносцев Ту-95МС, совершавших плановый полёт над Японским морем и Тихим океаном, в воздух поднимались истребители ВВС Японии. Об этом 19 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

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