Вашингтон, 20 августа 2020, 07:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не справился с теми проблемами, с которыми столкнулось государство, заявила бывший американский госсекретарь и кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон в рамках съезда Демпартии, проходящего в виртуальном формате в городе Милуоки.
Так, по ее словам, в США наблюдается огромный рост безработицы.
«Неправильно, что самые богатые американцы стали на $400 млрд богаче во время пандемии, а 40 млн человек лишились работы», — сказала Клинтон.
Бывший госсекретарь призвала граждан США активнее голосовать за кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Клинтон считает, что представителям Демпартии необходимо подавляющее число голосов избирателей, чтобы получить абсолютную гарантию в победе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Билл Клинтон сравнил правление Трампа с хаосом.
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