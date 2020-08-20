Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не справился с теми проблемами, с которыми столкнулось государство, заявила бывший американский госсекретарь и кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон в рамках съезда Демпартии, проходящего в виртуальном формате в городе Милуоки.

Так, по ее словам, в США наблюдается огромный рост безработицы.

«Неправильно, что самые богатые американцы стали на $400 млрд богаче во время пандемии, а 40 млн человек лишились работы», — сказала Клинтон.

Бывший госсекретарь призвала граждан США активнее голосовать за кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. Клинтон считает, что представителям Демпартии необходимо подавляющее число голосов избирателей, чтобы получить абсолютную гарантию в победе.

Хиллари Клинтон «Помните, Джо и Камала могут получить на 3 млн голосов больше и все равно проиграть. Можете мне поверить. Нам необходимо только подавляющее число голосов, чтобы Трамп не смог украсть или присвоить себе победу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Билл Клинтон сравнил правление Трампа с хаосом.

Читайте ранее в этом сюжете: Демпартия США утвердила Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты